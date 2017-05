Tentoonstelling 'Rijk in Groningen': hoe woonden onze rijken?

In het Groninger Museum gaat dit weekend de tentoonstelling 'Rijk in Groningen' van start.

De expositie gaat over de overeenkomsten die er vroeger waren tussen de Stadspaleizen van rijke Stadjers en de borgen van de Jonkers in de Ommelanden.Die Jonkers hadden behalve een borg vaak ook een groot huis in de stad en de rijke burgers van de stad hadden meestal een buitenverblijf in de Ommelanden.De meeste van deze borgen en Stadspaleizen zijn verdwenen, maar een deel van de rijkdom zoals schilderijen en meubilair zijn bewaard gebleven.Zo is op de tentoonstelling een reconstructie te zien van een van de kamers die ooit in het huis met de Dertien Tempels in de Oude Boteringestraat zat. Deze kamer met een beschilderd plafond en meters hoge schilderijen van Herman Collenius werd in 1908 uit het huis gehaald toen het een kantoorfunctie kreeg.Het interieur kwam via een antiekhandelaar in Amerika terecht waar het jarenlang in een club hing. In 1997 wist het Groninger Museum het interieur grotendeels terug te kopen en sinds die tijd wordt het sporadisch tentoongesteld.De tentoonstellingbrengt de grootste schatten uit deze periode in Groningen samen en is te zien van 27 mei tot en met 12 november.