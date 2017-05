Donar verovert zesde landstitel

(Foto: JKBeeld)

Donar is landskampioen. De ploeg van coach Erik Braal won donderdagmiddag de beslissende vijfde wedstrijd tegen Zwolle met 85 - 55. Hierdoor werd de best of seven serie met 4-1 gewonnen.

Voorsprong

In de eerste helft wist Zwolle lange tijd het tempo van de Groningers te volgen. Aan het einde van het eerste kwart was het 20-14 in het voordeel van Donar. Twee driepunters op rij van Lance Jeter vergroten vervolgens de voorsprong.



Vaart

Zwolle miste tevens een aantal schotpogingen en vrije worpen. Langzaam maar zeker kwam er wat meer vaart in het spel van Donar. Bij rust was de voorsprong twaalf punten in het voordeel van de thuisploeg: 39-27.



