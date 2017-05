Twee auto's betrokken bij ongeval Zuiderpark

(Foto: Johan Wildeboer / 112Groningen)

Op de kruising tussen het Zuiderpark en de Hereweg in Groningen is een ongeluk gebeurd. Voor het verkeer is er enig oponthoud.

Bij het ongeval zouden twee auto's betrokken zijn geweest. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Over eventuele gewonden is niets bekend.

Door: RTV Noord