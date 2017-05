Autocross is terug in Winsum: 'Dit is geweldig'

Tevreden gezichten in Winsum. De autocross kon vorig jaar niet doorgaan omdat de vergunning ontbrak, dit jaar staat de cross 'gewoon' op de raceagenda.

'Dit is geweldig', zegt voorzitter Klaas Pol van Autosport Groningen. 'Het weer is goed, er zijn veel coureurs en er is veel publiek. Wat wil je nog meer?'De aanwezige liefhebbers zien tientallen barrels rondscheuren op het land van boer Vermue langs de N361. Het opstuivend zand en de ronkende motoren zorgen voor enthousiast gejuich.'Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan hier in Winsum. Toen hebben we wel in andere dorpen een cross georganiseerd, maar merkten we dat het niet zo leefde. Nu is het wel weer in Winsum en je ziet het resultaat', lacht Pol.Als het aan hem en de aanwezigen ligt, komt er komend jaar wederom een autocross in het dorp.