Botsing tussen motor en auto

(Foto: De Vries media)

Op de kruising Eibersburen/Stationsweg in Lutjegast zijn donderdagmiddag een motorrijder en auto met elkaar in botsing gekomen. Volgens omstanders is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.

Volgens omstanders kwam de motorrijder bijna ongeschonden uit het ongeval. De automobilist is ter controle naar het Martini ziekenhuis in Groningen gebracht door een ambulance.



Het verkeer had enige hinder van het ongeval.

Door: RTV Noord Correctie melden