Mollema baalt van tijdverlies op concurrenten

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema was tevreden over hoe hij de loodzware achttiende etappe van de Ronde van Italië was doorgekomen, maar baalde toch dat hij in de slotfase tijd verloor op enkele directe concurrenten.

'Jammer dat ik nog tijd verlies op Ilnoer Zakarin en Thibaut Pinot. Die vertrokken met wat meer snelheid en konden wegblijven. Maar achter me zijn er ook weer jongens weggevallen, zoals Jungels.'



Zwaar

Volgens de wielrenner uit Zuidhorn had hij het zwaar toen Nairo Quintana aanviel op de derde van de vijf beklimmingen. 'Het zwaarste moment van de dag was het moment waarop Quintana aanviel, en Tom Dumoulin in die laatste kilometers van de beklimming het gat moest dichten. Toen zat ik op mijn limiet om dat bij te houden.'



Zware bergritten

Volgens Mollema staat Dumoulin er goed voor en ziet de rozetruidrager er sterk uit. 'Er komen nog twee zware bergritten aan. Ik hoop nog op te schuiven in het klassement, maar iedereen rijdt heel hard.'

Door: RTV Noord