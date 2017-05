'RUG gaat in de fout bij selectie studenten'

De Rijksuniversiteit Groningen selecteert studenten op de verkeerde manier. Dat vinden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Naast de RUG overtreden ook andere universiteiten de wet.

Vanaf komend studiejaar is het loten voor een studie verleden tijd. Studies waarbij te veel aanmeldingen zijn, moeten op een andere manier studenten selecteren. Volgens de minister moeten de onderwijsinstellingen rekening houden met zowel motivatie als persoonlijkheid van de student.In de praktijk houden universiteiten en hogescholen eerst een kennistoets. De aspirant-studenten die daar het best op scoren, worden gevraagd naar hun motivatie om een studie te doen. Dat is volgens het ISO niet goed. Veel studenten vallen af, voordat naar hun persoonlijkheid is gekeken.Ook bij de Rijksuniversiteit Groningen is volgens het ISO 'verkeerd beleid' geconstateerd. Wat er precies misgaat, is onduidelijk. Er wordt nog onderzoek gedaan naar andere onderwijsinstellingen. Hoe het is gesteld met de selectieprocedure bij de Hanzehogeschool is onbekend.Andere universiteiten die volgens het ISO en LSR de fout ingaan zijn de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden.