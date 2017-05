Groningen is gehuld in mist

Op de A7 is het mistig (Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

Het is plaatselijk erg mistig in het Noorden. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan honderd meter.

Rond zes uur vrijdagmorgen was het nog nagenoeg helder in Groningen. Sindsdien trekt het dicht. Volgens weervrouw Harma Boer verdwijnt de mist in de loop van de ochtend.



Mistachterlichten mogen pas worden aangezet als het zicht minder is dan vijftig meter.

Door: RTV Noord Correctie melden