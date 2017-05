Oud-directeur Koninklijke Theodorus Niemeyer is overleden

Oud-directeur Theodorus Willem Niemeijer van de Groninger tabaksfabrikant Koninklijke Theodorus Niemeyer is overleden. Hij stierf maandag op 86-jarige leeftijd.

Niemeijer was van 1963 tot 1979 directeur van het familiebedrijf. Hij stapte toen samen met zijn broer uit de directie, omdat ze het niet eens waren met reorganisatieplannen. Ze waren destijds de laatste Niemeijers in de directie. Zijn broer overleed in 2008.Het familiebedrijf begon in 1819 als handel in buitenlandse waren, zoals koffie, thee en tabak. Toen Theodorus Niemeijer, de zoon van de oprichter, de zaak overnam, begon het bedrijf zelf tabak te maken. De laatste vijftig jaar maakte Niemeyer alleen nog rookwaar.Een echt familiebedrijf is Niemeyer allang niet meer. Al tientallen jaren is het in handen van buitenlandse aandeelhouders. Dat was al het geval in de tijd van Theodorus Willem Niemeijer. Sinds 1999 is het bedrijf van British American Tobacco.De oud-directeur was kunstliefhebber. Zo was hij een van de grondleggers van Stichting De Ploeg. In 2015 schonk hij een werk van Hendrik Werkman aan het Groninger Museum.