Koperdieven betrapt in Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren

In Zuidlaren zijn donderdagavond twee mannen aangehouden voor het stelen van koper.

Het gaat om een 30-jarige man uit Eext en een 27-jarige man uit Gieten. Samen met nog een derde man probeerden zij koper mee te nemen uit de leegstaande Prins Bernhardhoeve, schrijft RTV Drenthe Ze werden betrapt door mensen van Buurtpreventie Zuidlaren, die een auto bij het gebouw zagen staan. Ze schakelden de politie in. Agenten konden twee mannen aanhouden, de derde ging er vandoor. Er is nog in de omgeving gezocht met een warmtebeeldcamera en politiehonden, maar zonder resultaat.De auto van de verdachten is in beslag genomen, net als een tas met gestolen goederen.