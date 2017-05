Dronken schipper legt scheepvaart stil

De politie heeft op Hemelvaartsdag een dronken schipper van het water gehaald. De 31-jarige man haalde bij de Oostersluis in Groningen, tussen het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal, vreemde capriolen uit. De beroepsvaart werd hierdoor gehinderd.

De man bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lichaam te hebben.Een alerte sluiswachter merkte het gedrag van de schipper op en waarschuwde de politie. Intussen wist hij de man met zijn bootje in de sluis te krijgen. Door beide deuren te sluiten kon de schipper niet verder varen, maar lag ook de beroepsvaart stil. De politie sommeerde hem de sluis te verlaten en verderop aan te leggen.De man weigerde in eerste instantie uit zijn bootje te komen. Toen hij dat toch deed, werd hij aangehouden. Bij een ademanalyse op het politiebureau blies de schipper 1.47 promille. Goed voor een vaarverbod van acht uur en een boete van 900 euro.