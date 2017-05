PVV wil correspondentie over nieuw schadeprotocol inzien

De PVV wil inzicht in alle correspondentie over het nieuwe schadeprotocol tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Economische Zaken en tussen de NGC en de NAM.

Statenlid Ronald Kaatee heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de NCG Hans Alders op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. In het zogeheten Wob-verzoek wordt ook met nadruk gevraagd naar de correspondentie over de rol van de Arbiter en de second opinion.De PVV heeft op 1 december vorig jaar al een ander Wob- verzoek gedaan aan de Nationaal Coördinator. Daarin vraagt Kaatee naar de correspondentie over onder meer winningsniveaus, versterkingsoperaties, schadeherstel en leveringszekerheid.Dat Wob-verzoek is wel aangekomen bij de NCG maar de PVV heeft nog geen stuk ontvangen laat het Statenlid weten.