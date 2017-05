Na kwart eeuw stopt Harrie Houwerzijl met organisatie Pinksterfeesten

Hij heeft 25 jaar in de organisatie gezeten, maar na de komende editie zet hij een streep eronder. Harrie Houwerzijl neemt na een kwart eeuw afscheid als organisator van de Pinksterfeesten in Delfzijl.

Al 141 jaar staat de Havenstad in de week van Pinksteren in het teken van het festival. De stad viert dat het Eemskanaal tussen Delfzijl en Groningen is gegraven, waarbij de haven van Delfzijl is ontstaan.Houwerzijl is sinds 1992 bestuurslid van de organiserende Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunes. De keuze om te stoppen was dan ook niet gemakkelijk: 'Een kwart eeuw vond ik bijzonder, het woord alleen al. Eigenlijk wil ik nu plaatsmaken voor jongeren. Terwijl ik dat zeg, begint het intern een beetje te branden, want ik ben met 72 jaar nog hartstikke fit.'In die 25 jaar is hem één moment bijgebleven dat hij niet snel zal vergeten: 'We zaten met het bestuur te eten in het Eemshotel, toen ik allemaal mensen zag lopen waar ze normaal niet horen te lopen. Toen we ernaartoe gingen, bleek er een bom te liggen op het strand.'Houwerzijl vervolgt: 'De burgemeester vroeg toen of ik op het podium wilde staan om te vertellen dat mensen naar achteren moesten omdat er een bom lag. Maar ja, als je dat tijdens een vrolijk feest vertelt met een hoge hoed op je hoofd, lacht iedereen je uit. Niemand besefte het. Totdat later op de avond daadwerkelijk de bom veilig werd geëxplodeerd.'Hoe het explosief op het strand terecht kon komen, is nog altijd een raadsel. Het is wel duidelijk dat het onschadelijk maken de overheid veel geld heeft gekost: het Rijk betaalde 90.000 euro en de gemeente Delfzijl legde 10.000 euro bij.De feesten trekken jaarlijks vele duizenden mensen naar de Havenstad. Volgens Houwerzijl heeft dat te maken met tradities. 'Eind jaren negentig werden tradities niet meer zo gevolgd. We hadden binnen het bestuur discussie over het afschaffen van bepaalde activiteiten. Maar dat hebben we niet gedaan. En nu zie je dat jeugd uit die periode weer terugkomt naar Delfzijl vanwege de nostalgie.''Het hele jaar door zijn mensen negatief over de stad en zeuren ze over het gemeentebestuur en van alles en nog wat. Maar tijdens Pinksteren is Delfzijl weer één, en dat is leuk om mee te maken.'De oud-wethouder gaat het bestuurswerk wel missen. 'Soms moet je een moeilijke beslissing nemen, maar ik blijf erachter staan. En ik blijf doorgaan als raadslid voor de VVD en voorzitter van cultuurhuis IVAK. Dus ze zijn nog niet van me af. Zolang ik gezond ben en gezond eruit zie, ga ik door.'Het hoogtepunt van de week is volgens Houwerzijl het Dijkfeest op Pinkstermaandag. 'Niet het vuurwerk, maar die deinende massa op de dijk. Dat is geweldig om te zien. Het is een traditie, op Pinkstermaandag ga je naar Delfzijl.'De Pinksterfeesten worden gehouden vanaf komende woensdag tot en met volgende week maandag. Het programma is te vinden op de site van de Pinksterfeesten.