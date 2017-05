Een vlekje op de kaart, een baken in de regio

Het ligt vastgeklemd tegen de grens met Duitsland en telt slechts vierhonderd inwoners. Toch vervult Drieborg een belangrijke rol in de regio. En dat allemaal dankzij de plaatselijke sportvereniging, die deze week precies zeventig jaar bestaat.

De voetbalvereniging stamt al uit 1947. Later kwamen daar een volleybalclub en gymnastiekafdeling bij. Sporten die kunnen rekenen op veel animo, ook van buiten het dorp, vertelt wedstrijdsecretaris en manusje-van-alles Mart Bakker.'Kinderen uit de hele regio komen naar Drieborg om te gymmen. En hoewel dit verreweg het kleinste dorpje in de regio is, hebben we wel de meeste seniorenelftallen. Drie stuks. Dat is op zich al heel bijzonder. Sommige spelers komen zelfs helemaal uit Winschoten om bij ons te voetballen.'Van krimp wil men in Drieborg niets weten. Door het actieve verenigingsleven bloeit het dorp als nooit tevoren.'Krimp laat je zelf gebeuren. Door actief te zijn met een vereniging als deze, kun je dat voorkomen. Mensen komen nog steeds graag naar Drieborg. Zelfs als ze verhuisd zijn, komen ze hier nog sporten. Dat zegt wel wat.'Ook de club zelf gaat het voor de wind, vooral dankzij de werkmentaliteit van de leden. ´We houden er niet zo van om ons handje op te houden bij de gemeente. We doen heel veel zelf. Natuurlijk zijn we wel blij met een subsidie voor de renovatie van ons hoofdveld en de bouw van een kleedruimte.´Ook het grote aantal vrijwilligers, tweehonderd in getal, is bijzonder. Een groot deel daarvan zet zich regelmatig met hart en ziel in voor de club. Ook deze week, als Drieborg bol staat van de jubileumfestiviteiten.'We hebben net met dertig man de sporthal leeggehaald. Alle toestellen zijn in de feesttent gezet voor de gymuitvoering. van vanavond', vertelt Bakker. 'We draaien deze week veel uren. Dit is feestdag drie van de vijf, dus de dagen worden zwaarder. Dat is het allemaal waard, want succes moet je vieren.'Op Hemelvaartsdag stond het dorp in het teken van het Hemeltjesdag, een soort communistische tegenhanger van Koningsdag. 'Dat bestaat al ruim een eeuw en trekt jaarlijks veel bezoekers.'Eerder deze week organiseerde de club al een sportgala en zaterdag nemen de voetballers van SV Drieborg het op tegen oud-Veendam. Op het veld uiteraard ook aantal vedettes uit de rijke clubhistorie van het dijkdorpje. Zondag wordt de feestweek afgesloten met onder meer een oldtimershow en een 'fitste kind'-competitie.(Tekst: Sander Slager)