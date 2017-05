Lopend Vuur: Boven de 25 graden hoeft voor mij niet

Het gaat een warm weekend worden. Met name zaterdag worden tropische temperaturen van 29 tot 31 graden verwacht, gecombineerd met flink veel zon.

Dat wordt voor de één dus zonnebaden, zwemmen en genieten. Terwijl de ander juist binnenblijft of de schaduw opzoekt.Hoe zit dat bij jou?