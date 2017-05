Stadsstrand Groningen geopend: klaar voor zonnig weekend

Het is dit jaar niet veertig meter, maar tachtig meter lang. Net voor het zonnige laatste weekend van mei is het stadsstrand in stad Groningen aan het CiBoGa-terrein officieel geopend.

Op drukke dagen zaten mensen vorig jaar niet alleen op het kunstmatig aangelegde zandstrand, maar ook op het gras aan de Bloemsingel. 'Op bijzonder mooie zondagen puilde het stadsstrand uit', zei uitbater Renske Bos al eerder tegen RTV Noord.Dat is de reden om het strand nu twee keer zo lang te maken. Het begint nog steeds ter hoogte van de DOT (het voormalige Infoversum), maar loopt een stuk langer door langs het Oosterhamrikkanaal. Toch zitten en liggen ook nu nog veel mensen op het gras.De met hout beklede boot tegenover de DOT, fungeerde voor veel jongeren vorig jaar als duikplank . Zij beklommen de houten planken van de boot en sprongen vervolgens van het dak (7 meter) of de toren (16 meter) in het water. Veel te hoog voor het ondiepe water, waarschuwde de gemeente al. Bovendien lieten houten plankjes van de boot los door het geklim. Een boete van 90 euro moest voorkomen dat mensen nog van de boot sprongen. Nu hangen er in ieder geval nog verbodsbordjes.'Het moet dit jaar blijken of het stadsstrand nog groter moet', aldus Bos eerder. 'Of misschien wel weer kleiner. Het gaat erom dat je in je korte broek en slippertjes naar het strand kunt.' Gewoon in stad Groningen.