Vraagprijs voor De Rieshoek is bekend

Als Noordlaarders het maatschappelijk centrum De Rieshoek voor het dorp willen behouden, zullen ze 260.000 euro moeten betalen. Dat is de vraagprijs die gemeente verlangt voor het gebouw.

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) zou voor de raadsvergadering van aanstaande maandag met meer duidelijkheid komen. Die duidelijkheid heeft ze dus gegeven.Het is nu aan de projectgroep die vecht voor het voortbestaan van het maatschappelijk centrum om het geld bij elkaar te krijgen. Ze krijgen tot 1 oktober van dit jaar de kans.Het gevraagde bedrag op tafel leggen is overigens niet genoeg om het voormalige schoolgebouw in handen te krijgen. Er moet ook een bidbook komen. Daarin moet een financiële onderbouwing staan voor de exploitatie, een toekomstvisie en hoe de organisatie bestuurd gaat worden.