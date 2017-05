Bij Aduard wordt volop aan nieuwe brug en rondweg gewerkt

Het Van Starkenborghkanaal bij Aduard eerder deze week (Foto: RTV Noord / Jan Been)

De provincie is bij Aduard begonnen met de bouw van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. De brug is een onderdeel van de rondweg, waarvan de aanleg inmiddels ook is begonnen.





Langere en hogere schepen

Er moeten langere schepen door het kanaal kunnen varen en die moeten ook nog eens hoger zijn. De huidige bruggen kunnen dat niet aan en daarom worden ze vervangen. De provincie maakt daar gebruik van door bij Aduard een paar projecten te combineren.



De nieuwe brug over het kanaal sluit aan op de rondweg, die ervoor moet zorgen dat het vele verkeer dat nu nog door Aduard rijdt er omheen geleid wordt. De rondweg ligt parallel aan het Van Starkenborghkanaal en maakt een bocht bij het Aduarderdiep rtichting Nieuwklap.



Mollemabult

Bij Nieuwklap, ook wel bekend als de Mollemabult, wordt het nieuwe knooppunt Nieuwklap aangelegd. Daar sluit de rondweg aan op de provinciale Friesestraatweg (N355).



Volgens Bert Katerborg, projectleider van de provincie Groningen, wordt de brug over het Van Starkenborghkanaal in januari geplaatst. Als alles volgens plan verloopt dan moeten de werkzaamheden midden 2018 klaar zijn.



