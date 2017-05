Clubman VV 't Zandt gaat dagelijks loopje missen

In de kantine van VV 't Zandt kijkt Roelf van der Werff naar foto's uit het verleden. Hij herkent zichzelf menigmaal. 'Ik was toen al de enige die kaal was.' Hij wijst naar een foto uit 1984 toen het tweede elftal van VV 't Zandt kampioen werd.

Het is de glorietijd van de voetbalclub met meerdere seniorenteams. Dit seizoen voetbalt er nog maar één team. In de Reserve vijfde klasse. Voordat de competitie begon sprak de selectie af dat dit het laatste jaar zou zijn. Precies vijfentachtig jaar na de oprichting houdt de vereniging op de bestaan. 'Ik heb daar een nacht van wakker gelegen. Maar het is wel zo dat je er naar toe kunt leven.' zegt Van der Werff. Hij trad in 1965 in 'dienst' van VV 't Zandt.Alle functies kwamen voorbij. Elftalleider, assistent-trainer, speler, vrijwilliger bij de jeugd en tot op de dag van vandaag materiaalman. Dat begrip moet ruim genomen worden. Want Van der Werff is ook een soort politieagent op Sportpark 't Zandt. 'Ik hou alles in de gaten hier, ook of alles nog in goede staat is.'De afgelopen week zijn de voorbereidingen op de laatste wedstrijd ooit in volle gang. Zaterdag om half drie wordt er afgetrapt tegen De Fivel 2. De wedstrijd staat onder leiding van betaald voetbalscheidsrechter Jochem Kamphuis uit Groningen. Zijn opdracht is simpel, affluiten na 85 minuten.Daarna is de club ter ziele. En dat doet pijn bij Van der Werff. 'Dat ik hier dagelijks naar het veld loop ga ik het meeste missen.' Van der Werff denkt dat hij niet lang stil hoeft te zitten. 'Mijn zoon speelt bij De Fivel in Zeerijp. Dan kan ik daar straks mooi heen gaan. Ik ben er ook begonnen als voetballer.'VV 't Zandt houdt op 24 juni een slotfeest. Op 6 juni houdt de club officieel op te bestaan. Dan worden de leden uitgenodigd voor de opheffingsvergadering.