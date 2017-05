Filemon toch niet in de ring in Groningen

(Foto: Glorious Heroes)

Overal in stad Groningen werd er reclame voor gemaakt: het kickboksgala in Martiniplaza waaraan BNN-presentator Filemon Wesselink mee zou doen. De presentator gooit echter de handdoek in de ring.

Volgens BNN zit Wesselink er 'fysiek en mentaal doorheen, door aanhoudende blessures en angst voor het gevecht.'



Vijf keer gekneusde ribben

Wesselink werd de afgelopen periode voor het programma Filemon Slaat Door getraind door professionele kickboksers, om zich voor te bereiden op het gala. In oefengevechten met de profs ging het echter mis: de presentator liep vijf keer gekneusde ribben en een dicht oor op. Ook liep hij minstens een maand mank.



Tegen grens opgelopen

'Ik ben echt tegen mijn fysieke en mentale grens opgelopen, met het gevolg dat ik nu echt naar mijn lichaam en geest moet luisteren om te voorkomen dat het me anders schade op gaat leveren voor de toekomst', aldus de presentator.



Het vechtsportgala 'Glorious Heroes' moet het in Martiniplaza op zaterdag 3 juni dus zonder bekende Nederlander doen.

Door: RTV Noord