Jaar celstraf voor doodrijder wielrenner Bas de Haan

De veroorzaker van het ongeluk op Sint Maarten waarbij Groninger Bas de Haan het leven liet, is veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een boete en een rijontzegging van twee jaar. Dat meldt lokale krant The Daily Herald.

Oud-amateurwielrenner De Haan werkte als gymleraar op Sint Eustatius. In september 2016 werd de geboren Meedhuizenaar tijdens een fietstocht op Sint Maarten aangereden. Korte tijd later overleed hij aan zijn verwondingen.Volgens het vonnis reed de dader roekeloos en hield hij zich niet aan de snelheid. Bovendien reed hij naast De Haan ook bijna een tweede fietser aan. Dat de man tegen zijn vonnis in beroep gaat, is een tegenslag voor de familie.'We hadden gehoopt het eindelijk af te kunnen sluiten, helaas gaat deze lijdensweg nog een poosje door', meldt vader Bert de Haan op Facebook.