Lichaam en scootmobiel gevonden in water bij Winschoten (update)

De politie heeft een overleden persoon aangetroffen in het water van het Winschoterzijl bij Winschoten.

Dat meldt de politie op Twitter. Over de doodsoorzaak en de identiteit tast de politie in het duister. Ze doet er onderzoek naar met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.Rond 17.30 uur meldde de politie dat er een scootmobiel is gevonden in het water. Die wordt door de brandweer en een bergingsbedrijf uit het water gehaald.