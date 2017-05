Noord Vandaag: Olaf Vos rapt voor zieke Geuko

De vierjarige Geuko uit Winschoten werd vorig jaar ernstig ziek. Hij heeft een zeldzame ziekte, waaraan hij in Amerika behandeld kan worden. Maar dat kost veel geld. Olaf Vos en zijn bandleden hebben om te helpen een lied gemaakt voor Geuko. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De vader van Geuko is te gast in de uitzending en luistert naar het lied. Hoe gaat het nu met zijn zoon?Voor de voetballers van VV 't Zandt wordt het zaterdag een emotionele dag. Ze spelen de laatste wedstrijd in het bestaan van de club. En dat laten ze niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe? Dat vertelt voorzitter Rik Baas van de feestcommissie.- Ronald ging naar de A7, waar een twaalf meter hoog aardbevingsbestundig kunstwerk aardbevingsbestendig geplaatst wordt.- De basketballers van Donar worden gehuldigd, daags na het behalen van de landstitel.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.