Ronald bekijkt nieuw kunstwerk langs de A7

(Foto: RTV Noord)

Het gasmolecuul in de middenberm van de A7 heeft er een 'concurrent' bij. Een paar honderd meter verderop staat sinds vrijdagmiddag nog een kunstwerk, dat bestaat uit twee twaalf meter hoge torens.

De torens staan niet in de middenberm, maar bij de carpoolplek van Hoogezand. Vanaf de A7 zijn ze met name 's avonds goed zichtbaar. De roestvrijstalen kolossen zijn dan uitgelicht.



Het kunstwerk is ooit gemaakt voor een tijdelijke tentoonstelling in Amsterdam. Kunstenaar Herbert Nouwens uit Slochteren wist daarna een plek te 'regelen', die veel dichter bij huis is.



Nouwens is overigens nog wel op zoek naar een 'goede naam' voor zijn creatie. 'Suggesties vanuit de bevolking zijn zeer welkom.'



Ronald was vrijdag bij de opbouw van het twaalf meter hoge gevaarte…

Door: RTV Noord Correctie melden