Groninger Kamerleden op bezoek in gevangenis Ter Apel (update)

Drie Groninger Kamerleden brachten vrijdag een bezoek aan de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. 'We willen ze overtuigen dat de PI echt open moet blijven', zegt voorzitter Marcel Ottens van de ondernemingsraad.

Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Antje Diertens (D66) lieten zich rondleiden in Ter Apel. De gevangenis staat nog steeds op de nominatie om in de volgende kabinetsperiode gesloten te worden, want er te veel cellen in Nederland.'Wij hebben een bijzondere doelgroep, vreemdelingen in het strafrecht. We zitten bijna honderd procent vol de afgelopen jaren', stelt Ottens. 'Ze zien hier wat we doen, dat we een speciale gevangenis zijn en natuurlijk wat het betekent voor de werkgelegenheid hier.''De Groninger Kamerleden weten wat de problematiek hier is, die strijden voor onze provincie. Ze doen natuurlijk geen toezeggingen, maar weten precies wat ze in Den Haag moeten zeggen.''We zijn tijdens ons bezoek alledrie onder de indruk geraakt van de expertise die ze in Ter Apel hebben', zegt Antje Diertens. 'Wat ze goed doen is dat ze de taal- en cultuurverschillen heel goed begrijpen. Daar handelen ze ook naar.'Alle Groningse Kamerleden werken nauw samen en houden elkaar onder meer in een eigen appgroep op de hoogte, zegt Diertens. 'Het is belangrijk om onderling goed contact te houden, zodat we Groningen wat dichter bij Den Haag kunnen brengen.'