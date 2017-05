Memisevic in definitieve selectie Bosnië

FC Groningen-speler Samir Memisevic is opgenomen in de definitieve selectie van Bosnië.

Het is niet het internationale debuut van de verdediger in de Bosnische selectie. Hij speelde een jaar geleden al een oefeninterland.Memisevic is niet de enige die voor zijn land uitkomt. Drie spelers van FC Groningen debuteren op internationaal niveau. Sergio Padt is voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal, Mimoun Mahi trekt het Marokkaanse tenue aan en Ajdin Hrustic verdedigt de kleuren van Jong Australië.