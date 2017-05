Breekt Airshow Oostwold dit jaar alle records?

De vliegtuigen druppelen volgende week pas binnen, maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan een nieuwe editie van de Airshow Oostwold. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt het de grootste show ooit.

In de voorverkoop gingen al twee keer zoveel kaarten over de toonbank als in 2015, toen 20.000 liefhebbers de weg naar Oostwold wisten te vinden. Toch houdt organisator Tom van der Meulen het bij een conservatieve voorspelling. '15.000 tot 25.000 bezoekers moeten we wel kunnen halen, afhankelijk van het weer.'De show op Eerste en Tweede Pinksterdag kan rekenen op bijzonder veel internationale belangstelling. 'De meeste vliegtuigen komen uit Engeland, maar er zijn ook deelnemers uit Frankrijk, Duitsland en uit Nederland zelf natuurlijk.'Een groot aantal 'warbirds' trekt bovendien journalisten en fotografen uit onder meer Tsjechië, Spanje, Duitsland, België en Polen.Aan Van der Meulen de eer zijn eigen show te openen. 'Op Eerste Pinksterdag vlieg ik de eerste demo. Dat is echt kicken. Hoe mooi is het om zo´n evenement neer te zetten en dan ook nog de eerste vlucht te doen?'