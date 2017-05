De basketballers van Donar bekroonden donderdag een uniek seizoen met de zesde landstitel in de historie van de club. In een uitverkocht MartiniPlaza werd er afgerekend met Landstede Basketbal uit Zwolle.

Vrijdagavond vanaf 20.00 uur is de huldiging van het team van Donar op de Grote Markt in Groningen. Bekijk de video van het kampioensfeest van donderdag om alvast in de stemming te komen.