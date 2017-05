Mollema behoudt zevende plaats in de Giro

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema staat met nog twee etappes te gaan nog steeds op de zevende plaats in de Giro d'Italia. De kopman van Trek-Segafredo eindigde als zeventiende in de door de Spanjaard Mikel Landa gewonnen negentiende rit.

Mollema liet zich in het begin van de etappe, net als rozetruidrager Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk, verrassen. De Nederlanders en hun ploegmaten moesten stevig aan de bak om het gat met onder anderen Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot weer te dichten.



Dat lukte, maar op de slotklim moest Dumoulin lossen en hij verspeelde het roze aan Quintana. Mollema bleef wel in het spoor van de Colombiaan en staat nu op 2.48 in het klassement.

Door: RTV Noord Correctie melden