'Nieuwbouw Friesenbrücke is een stap dichterbij'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Nieuwbouw van de Friesenbrücke bij het Duitse Weener is een stap dichterbij gekomen. Het ministerie voor Verkeer in Duitsland is bereid om mee te betalen aan een nieuwe spoorbrug.





Kapot gevaren door een schip

De spoorbrug over de Ems werd in december 2015 kapot gevaren door een schip. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen onze provincie en de Duitse stad Leer.



Er wordt al maanden gesteggeld over de vraag of de brug in zijn geheel herbouwd moet worden, of dat de beschadigde brug een opknapbeurt moet krijgen.



Proces van jaren

Volgens de NDR zal eventuele nieuwbouw op zijn vroegst in 2020 beginnen en zal de brug dan niet voor 2024 klaar zijn.



Lees ook:

- Gräper wil nog voor zomer duidelijkheid over Friesenbrücke

- Noordelijke Statenleden: 'Maak eindelijk vaart met reparatie treinbrug Weener'

- Provincie: 'Duurt herstel Friesenbrucke te lang, dan is het geld straks weg' Dat meldt de Duitse omroep NDR , op basis van een persconferentie die staatssecretaris Enak Ferlemann vrijdagmiddag gaf. Nieuwbouw moet in totaal zo'n vijftig miljoen euro kosten.De spoorbrug over de Ems werd in december 2015 kapot gevaren door een schip. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen onze provincie en de Duitse stad Leer.Er wordt al maanden gesteggeld over de vraag of de brug in zijn geheel herbouwd moet worden, of dat de beschadigde brug een opknapbeurt moet krijgen.Volgens de NDR zal eventuele nieuwbouw op zijn vroegst in 2020 beginnen en zal de brug dan niet voor 2024 klaar zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden