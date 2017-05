Geen sprake van misdrijf bij dode in water Winschoten

De overleden persoon die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water van het Winschoterzijl bij Winschoten, is niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Dat meldt de politie op Twitter Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Ook moet het slachtoffer nog geïdentificeerd worden.Enkele uren nadat het lichaam was geborgen, werd in het water een scootmobiel gevonden. Die is door de brandweer aan wal gebracht.