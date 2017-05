Portret van Van Starkenborgh is weer 'thuis'

Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh is weer 'thuis'. Sinds vrijdag hangt het schilderij op Landgoed Verhildersum, dat het werk begin deze maand aankocht.

Verhildersum kreeg het schilderij in bezit dankzij een geslaagde crowdfundingsactie. Het verzamelde genoeg geld om het werk bij veilinghuis Sotheby's in Londen te kopen.Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh werd in 1673 borgheer van het landgoed bij Leens. Onder zijn bewind werd Verhildersum ingrijpend verbouwd.Het publiek kan het schilderij de komende tijd bekijken. Eerst op een voorlopige plaats in de borg. 'Wij hopen nu de stap naar restauratie te kunnen zetten, zodat het schilderij daarna een definitieve plek krijgt', zegt directeur Gerrit Alssema.