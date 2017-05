Ondergedoken juwelier Oosterhof: 'Fraude? Cowboyverhalen!'

'Fraude? Alsof we flinke geldbedragen en koffers vol sieraden achterover hebben gedrukt. Cowboyverhalen!' Dat zegt de in Spanje ondergedoken ondernemer Henk Oosterhof tegen het Dagblad van het Noorden.

Oosterhof zou na het faillissement van zijn zaak vorig jaar spullen hebben laten verdwijnen. Er staat een gevangenisstraf op het uit de boedel halen van goederen na een faillissement. Sommige spullen zijn teruggevonden, andere zijn nog spoorloos.Henk en zijn vrouw Gerda trokken vorig jaar naar het buitenland toen hun juwelierszaken in Veendam en Stadskanaal failliet gingen. Eerst gingen ze naar Duitsland, daarna naar hun vakantiewoning in Spanje, vertellen ze aan de krant . Dat huis hadden ze al vijftien jaar.Dat pand verkochten ze enige tijd later. De opbrengst namen ze op in contanten, dat gebruiken ze als leefgeld. Het zou genoeg geld zijn om 'het even uit te zingen'. Op dit moment verblijft het stel 'bij vrienden in de buurt'.Volgens het stel moesten ze vorig jaar wel naar het buitenland, om de stress van het faillissement achter zich te laten. 'We voelden ons als opgejaagd wild', vertelt Gerda. 'We moesten gewoon hiernaartoe. Tot rust komen. Voor ons lijfsbehoud.'Gerda moet geopereerd worden vanwege huidkanker. Vanwege de geldproblemen heeft het echtpaar geen ziektekostenverzekering.De twee ontkennen dat ze zaken aan de failliete boedel hebben onttrokken. De privéboedel zou in Winschoten staan en de winkelvoorraad zou zijn verkocht. Volgens Oosterhof was er hooguit nog een paar honderd euro over. Hij was halsoverkop vertrokken, 'zonder iets van waarde mee te nemen'.De curator rekent het de twee aan dat ze het vakantiehuis verkochten. Dat maakte namelijk ook onderdeel uit van de failliete boedel. Oosterhof vindt de verkoop juist logisch. 'We moeten natuurlijk wel eten. Maar we zijn geen criminelen.'Het echtpaar heeft aangegeven op 18 juli naar Nederland te komen om te worden gehoord.