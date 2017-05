Column: Funshoppen in de Herestraat

De Herestraat mag dan de lelijkste straat ter wereld zijn, je schijnt er heerlijk te kunnen ‘funshoppen’. Lekker de tijd nemen om je zuurverdiende geld uit te geven aan iets nutteloos dat het leven veraangenaamt. Winkelen na het boodschappen doen.

De straat is, net als de rest van de binnenstad, afgelopen maanden helemaal opgebloeid uit de malaise van begin vorig jaar. De Bijenkorf voelde zich toen te goed voor Groningen en vertrok, de V&D ging failliet, de schoenenketens Dolcis en Manfield ook, plus nog een trits elektronicazaken. Rapportenmakers die even niks beters te doen hadden voorspelden gauw de totale ondergang van de binnenstad. Een duizelingwekkende spiraal naar beneden. Een grote leegstand. Als we ‘fun’ wilden, konden we maar beter thuis gaan monopoliën en onze boeken, broeken en schoenen online bestellen, want het winkelhart zou een dooie boel worden. Gelukkig luistert er nooit iemand naar onheilsprofeten en zijn we week in, week uit trouw blijven winkelen in de ruïnes van de Herestraat. En daar worden we nu dus voor beloond met nieuwe winkeltjes waar we kunnen funshoppen.



Het gaat bij funshoppen overigens niet om het schattige winkeltje zelf, of om het handgemaakte unieke poppenhuis, de ultieme kop koffie of de meest biologische azijn. Zoals bij reizen niet de bestemming, maar de reis zelf het doel is, zo is bij funshoppen niet de transactie het doel, maar het ronddwalen tussen de mogelijkheden. Wel kijken, niet kopen. Het moment van afrekenen maakt, gezien het banksaldo, juist een eind aan al die keuzes en dan rest alleen maar het terugsjokken naar de parkeergarage, met dat unieke handgemaakte poppenhuis, dat te groot was voor elke boodschappentas, onhandig in twee armen geklemd. Een beetje een postcoïtumgevoel.



Een onlosmakelijk onderdeel van dat ronddwalen is ‘beleving’, zeggen marketeers, de derderangsfilosofen die hebben besloten dat het hele leven één grote beleving moet zijn. Of je nou rustig op een bankje wil zitten, een ijsje wil eten of ongestoord een broek wil passen, je moet er wel wat bij beleven, anders kom je niet terug, is de gedachte. In de Herestraat beleef je op zaterdag bijvoorbeeld een draaiorgel, evangelisten, colporteurs, bedelaars, blokfluitende schoolmeisjes en goededoelen-drammers. Maar je beleeft er vooral heel veel andere funshoppers, want komen we niet eigenlijk voor elkaar naar de Herestraat? Als marketeers het hebben over beleving, bedoelen ze namelijk gewoon drukte.



Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. We hoeven alleen maar met zijn allen naar een lelijke winkelstraat te komen om elkaar daar te beleven, we redden en passant de middenstand en dan komen we ook nog eens thuis met een uniek handgemaakt poppenhuis. Het Koninkrijk der Hemelen ligt binnen handbereik.



Alleen, het is er te krap. Want als we daar allemaal wat willen beleven, wordt die hemel al snel de spreekwoordelijke hel waar Sartre het over heeft: L’enfer, c’est les Autres. We lopen elkaar dan alleen nog maar in de weg, zoals de toeristen in het centrum van Amsterdam. Beleving is leuk, maar niet allemaal tegelijk graag. ‘Fun’ is zeer betrekkelijk. Zoals voor de winkelier het doel van het funshoppen niet de beleving is, maar wel degelijk het moment dat de kassa rinkelt.



Willem van Reijendam

