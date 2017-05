Dader bedreiging is gevonden, nu het slachtoffer nog

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

De politie is op zoek naar het slachtoffer van een bedreiging in de stad Groningen vrijdagavond. Er is al een verdachte aangehouden.

Tegen middernacht kreeg de politie de melding dat iemand zou zijn bedreigd met een mes in de buurt van de Kleine Raamstraat. De politie hield een 29-jarige Stadjer aan als verdachte.



Getuigen zagen dat de verdachte even daarvoor ook al een andere man had bedreigd en mogelijk aangevallen. Dat slachtoffer heeft zich nog niet gemeld. De politie vraagt hem dat alsnog te doen.

Door: RTV Noord