n Sliere minsen op weg noar leste traain

Marianne Hilbolling (l), wethouder Bard Boon (m) en initiatiefneemster Alie Meezen (r) (Foto: RTV Noord / Erik Hulsegge)

'n Sliere minsen groot en klaain, aal op weg noar lèste traain.' Een o zo rake dichtregel op het monument in het nieuwe stadstuintje in de Winschoter Wevershorn. Het monument is zaterdag onthuld ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joden uit Winschoten.

Van de ongeveer vijfhonderd Joodse inwoners vond het overgrote deel de dood in concentratiekampen. Ze werden allemaal weggevoerd naar Westerbork via een gymzaaltje van de oude rijkskweekschool aan de Engelselaan, de straat van het stadstuintje. Om later met de trein langs hun woonplaats te rijden op weg naar de dood.



Het monument in de stadstuin is een initiatief van stadstuin Ons Toentje. Onder meer buurtbewoonsters Marianne Hilbolling en Alie Meezen kwamen met het idee.



Meezen schreef ook de toepasselijke Groninger dichtregel. Het gymzaaltje in de oudste buurt van de Molenstad staat er nog, een dikke honderd meter van het monument in de stadstuin. De sliere minsen is gelukkig geschiedenis.

