Oud-jeugdtrainer FC Groningen geeft Friese jeugd op de donder

Deze jeugdspelers van sc Heerenveen zullen deze preek niet snel vergeten. Paul Raveneau, die hoofd jeugdopleidingen bij FC Groningen was, geeft zijn jeugdspelers flink op hun donder.

Volgens Raveneau en collega Tjalling van den Berg hebben de spelers zich niet honderd procent gegeven tijdens de oefeningen. En dat krijgen ze te horen ook. Bekijk de tirade hieronder.Het fragment komt uit het programma 'Jan duikt in de sport' van Omroep Súdwest, de lokale omroep van Sneek en omgeving. Daarin wordt onder meer de verhouding tussen sporter en coach bekeken.Raveneau had bij FC Groningen onder andere Jong FC Groningen en de A1 onder zijn hoede. Ook stond hij aan het hoofd van de jeugdopleiding. In de zomer van 2016 werd hij trainer van sc Heerenveen A1.