'Ik ben online opgelicht! Waarom doet de politie niks?'

Negen op de tien mensen die aangifte of melding hebben gedaan van oplichting via internet, zijn ontevreden over de afhandeling door de politie.

Dat blijkt uit een publieksonderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna tweeduizend slachtoffers van internetoplichting vulden onze enquête in.'De politie doet niets met je melding en ze behandelen je als een domoor', zegt een inwoner van Groningen. Ook anderen geven aan dat de politie in hun ogen veel meer had moeten doen.Uit de klachten blijkt ook dat veel mensen niet weten wat de bevoegdheden van de politie zijn. Als een product niet wordt geleverd, is dat vaak een zaak tussen verkoper en koper. Dan moet de koper eventueel zelf via de rechter zijn gelijk halen. De politie heeft hier geen rol in. Het leidt in ieder geval tot onbegrip bij deelnemers aan ons onderzoek.Ook geven invullers van de enquête aan dat de politie niet in actie komt als het bedrag dat gedupeerden kwijt zijn, in haar ogen te laag is. Of de politie zegt dat ze meerdere aangiften nodig heeft om iets te kunnen ondernemen.Dat laatste wordt door de politie bevestigd. In 2016 leidde een op de vijf aangiften tot een strafrechtelijk onderzoek. Vijfhonderd verdachten werden geïdentificeerd en er zijn 1700 bankrekeningen geblokkeerd.Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zouden in 2016 ongeveer een half miljoen mensen slachtoffer van koopfraude zijn geworden.Meer dan de helft van de Groningers geeft aan via Marktplaats opgelicht te zijn. Dat komt overeen met het beeld in de rest van het land. Marktplaats is dan ook een populaire handelsplek op internet: dagelijks vinden via Marktplaats 80.000 transacties plaats.Als je eenmaal slachtoffer bent van internetoplichting, kun je naar je centen fluiten. Dat blijkt ook zonneklaar uit de enquête. Slechts een enkeling geeft aan geld te hebben teruggezien. In de meeste gevallen was het: geld weg en nooit een product gehad.Zo bestelde Roberto Sanchez uit de stad Groningen een bluetooth-box via Marktplaats. Een box die nooit kwam.'Na het storten van mijn geld, kreeg ik geen antwoorden meer op mijn vragen', blikt Sanchez terug. 'Je eigen bank en de bank van de oplichter doen niks voor je en de politie komt pas in actie als er meer dan vijf aangiftes liggen. Ik heb de zaak gemeld op opgeletopinternet.nl . Zo hoop ik dat ik meer leed voor anderen kan voorkomen.'We vroegen in de enquête aan gedupeerden of ze tips hebben voor veilig winkelen op internet. De tips die het vaakst werden genoemd zijn:- check vooraf op internet goed met wie je in zee gaat- betaal niet vooraf, of hooguit de helft van het bedrag- betaal alleen met een creditcard. Als er iets niet deugt, krijg je meestal je geld terug- ga op je gevoel af. Als het niet goed voelt, dan klopt dat gevoel meestal wel.Ook waarschuwen sommigen om juist niet te bang te zijn. 'Ik heb honderden bestellingen via internet gedaan en slechts één keer is het misgegaan. Ik ben voorzichtiger geworden, maar ik laat me niet afschrikken.'