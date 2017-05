Roemrucht café De Kar sluit zijn deuren

(Foto: Facebook)

Café De Kar in de Groninger Peperstraat gaat per 1 juli dicht. Dat maakt barman Mus bekend op Facebook.

Financiële problemen

'Met veel pijn moeten wij jullie het droevigste nieuws mogelijk mededelen. Na 1 juli moeten wij helaas onze deuren sluiten en een groot gat in het Groningse nachtleven achterlaten.

Het is na jaren worstelen - met ups maar vooral downs - niet meer financieel mogelijk om de Kar draaiende te houden.'



Poppodium

De Kar was sinds 1972 een populaire uitgaangsgelegenheid in het centrum van Groningen. Ook stond de kroeg bekend als belangrijk poppodium.

Door: RTV Noord Correctie melden