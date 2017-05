Eerste tropische dag van het jaar is een feit

Het is vandaag de eerste officiële tropische dag van 2017. Daarvoor moest het in De Bilt 30,0 graden of meer worden. Om 15:30 uur was dat volgens het KNMI het geval. Ook in Groningen steeg het kwik vanmiddag op veel plaatsen tot tropische hoogte.

Dat we al op 27 mei een tropische dag beleven, is volgens het KNMI overigens niet uniek. 'Gemiddeld genomen beleven we de eerste officiële tropische dag op 4 juli en passeren we in De Bilt vier keer per jaar de 30-gradengrens. De vroegste officiële tropische dag ooit was op 9 mei in 1976.''Voor de opwarming van het klimaat was het heel normaal dat het maar eens in de twee jaar tot een tropische dag kwam in De Bilt. Tot de jaren 90 waren er maar liefst 37 jaren waarin het helemaal niet tot een officiële tropische dag kwam in De Bilt. Nu is zoiets ondenkbaar, de laatste zomer zonder tropische dagen was 1993.'