'Mag ik je handtekening?' Sergio Padt sluit bizarre week af op Oranje-fandag

Het is een bizarre week voor FC Groningen-keeper Sergio Padt. Na een tweedaagse trainingsstage kreeg hij donderdag te horen dat hij met oranje mee mag naar Portugal, om zich voor te bereiden op de oefenwedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust.

'Het was best spannend. Eerst om de jongens te ontmoeten en mee te trainen, en vervolgens ben je in afwachting of je bij de definitieve selectie zit', zegt Padt. 'Dus het was een spannende week.'Padt sluit zijn bizarre week af op de KNVB Fandag in Zeist. Tijdens deze dag kunnen fans handtekeningen en selfies scoren met hun Oranje-helden. En ondanks dat de keeper nog niet eens een week bij de selectie zit, staan de fans in de rij voor een krabbel en een plaatje.'Mag ik je handtekening, mag ik je handtekening?' Nadat Padt een korte keeperstraining heeft gegeven, stormen de kinderen gewapend met een stift op de FC-goalie af. Eén voor één krabbelt Padt zijn handtekening op t-shirts, posters en ballen.'Ik vind het sowieso leuk om met kinderen bezig te zijn', zegt Padt, die geniet van alle aandacht. 'En het is helemaal mooi om nu met oranje deze kinderen een leuke dag te bezorgen.'Onder de fans zitten ook Groningers. Kids United, het G-team van FC Groningen waar Padt ambassadeur van is, reisde naar Zeist af. Net als een jeugdelftal van Be Quick 1887 uit Haren.'Kijk, hier staat zijn handtekening', zegt Sandro Kukler van Kids United die naar de elftalposter wijst. Zijn teamgenoot John Beerlings heeft een foto met Padt gemaakt. 'Een speler van FC Groningen in oranje, dat is toch mooi?'Sergio Padt voelt zich gesteund door de fans die helemaal vanuit Groningen naar Zeist zijn gekomen. 'Hartstikke mooi gebaar dat ze hier voor mij naartoe zijn gekomen.'Na de fandag reist Padt naar Portugal om zich daar voor te bereiden op de oefeninterlands tegen Marokko (31 mei in Agadir) en Ivoorkust (4 juni in Rotterdam). Na die twee wedstrijden bekijkt bondscoach Dick Advocaat of Padt op 9 juni ook bij de selectie zit voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, ook in Rotterdam.