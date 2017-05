Expeditie Grunnen zoekt verkoeling in de provincie

Een tropische dag, dat vraagt om verkoeling. En daar was het expeditie-team dan ook naar op zoek. Op het stadsstrand in Groningen was het een drukte van jewelste. En ook in Ten Boer werd verkoeling gezocht. Namelijk in het Damsterdiep met zelfgeproduceerde duikplank vanaf een trekker.

- wc-papier voor Derk Bosscher- De veertigste editie van het volleybaltoernooi in Doezum- Vers gemaaid gras in Grootegast- Letterlijk en figuurlijk stomen in Leek- Tuinieren in Middelstum- Survivallen op het buitenspeelevenement in Noordpolderzijl