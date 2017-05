Giro: Mollema steunt Dumoulin in thriller van bergrit

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

In de voorlaatste etappe van de Giro was Bauke Mollema een belangrijke knecht voor landgenoot Tom Dumoulin, die nog kans maakt op eindwinst. In de door Thibaut Pinot gewonnen rit van Pordenone naar Asiago eindigde Mollema als negende. Hij begint morgen als zevende aan de slottijdrit in Milaan, op 3:03 van leider Nairo Quintana.

Kopwerk

Mollema kon op de laatste klim van de dag het tempo van de favorietengroep moeilijk volgen, maar haakte zijn karretje aan bij Dumoulin. Die reed zijn eigen tempo tot de top en hield de schade daardoor beperkt.



In de zware slotkilometers naar de streep zette Mollema zich bij de achtervolgers meermaals op kop om het gat met de kopgroep zo klein mogelijk te houden. Op de streep bedroeg het verschil vijftien seconden op de winnaar.



