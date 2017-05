Slochteren opgeschrikt door aardbeving

Oost-Groningen is zaterdagmiddag opgeschrikt door een aardbeving. De beving vond plaats om half zes en had een kracht van 2.6 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI lag het epicentrum in Slochteren, maar de beving werd in de wijde omtrek goed gevoeld.





'Zwaarste van laatste jaren'

Volgens het KNMI is er sprake van een opvallend zware beving. 'Een beving van deze magnitude hebben we de laatste jaren niet meer gezien', meldt een woordvoerder.













