Hoofdklasse-status ON hangt aan zijden draadje

Oranje Nassau is dichtbij degradatie uit de hoofdklasse. In het beslissende tweeluik tegen Smitshoek om lijfsbehoud werd de thuiswedstrijd zaterdag met 5-2 verloren. De return is op zaterdag 3 juni in Barendrecht.

Plaaggeest

Laurens Visser was de grote plaaggeest voor de Groningers. Hij scoorde de eerste vier doelpunten namens Smitshoek. De ploeg van coach Patrick Zwart kende een dramatische start en stond na twee minuten spelen al met 1-0 achter. ON ging op zoek naar de gelijkmaker, maar had geen grip op Visser die voor rust nog twee keer wist te scoren.



Rode kaart

In de eerste tien minuten na de hervatting gebeurde er van alles. Eerst deed Max Blauw iets terug namens de oranjehemden: 3-1. Tot overmaat van ramp voor Oranje Nassau kreeg Raphael Tuankotta vlak daarna een rode kaart voor een onbesuisde overtreding. In de 53e minuut was het opnieuw Visser die de Groningers pijn deed.



Strafschop

Het duel denderde door en David van der Pol maakte er 4-2 van. Verder kwam Oranje Nassau niet. Vijf minuten voor tijd benutte Alex Rekondie een strafschop na een handsbal van ON-speler Max Blauw. Oranje Nassau moet in de return een klein wonder bewerkstelligen om alsnog in de hoofdklasse te blijven.

