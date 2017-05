'Het was net of er een trein kwam aandenderen' (Update)

Door de aardbeving van zaterdagavond zit de schrik er bij bewoners rond het epicentrum goed in. 'Boem. Dat was het geluid dat bleef hangen', vertelt mevrouw Van der Veen uit Slochteren, waar het epicentrum van de beving lag.

'De bank bij ons in huis begon te trillen en de hond liep weg en ging tekeer. Het was ook zomaar weer voorbij, maar wel heftig.'Op straat in Slochteren is de beving direct het gesprek van de dag. 'We vonden het eng, best wel spannend', zegt een mevrouw. 'Ik ben op bezoek bij mijn vader en die heeft net nieuwe dakkapellen. Hij zei meteen: rustig, het is een beving. Ik woon zelf in Hoogezand, heb het wel eens meegemaakt maar dit was toch anders, heftiger. We hoorden echt wat scheuren. Mijn vader is het gewend, maar hij kreeg ook grote ogen hoor.'Een nieuwe beving betekent ook een nieuwe zoektocht naar eventuele schade aan de woning. Al bijna een routineklus. 'We hebben maar weer een rondje door het huis gedaan om te kijken of er iets beschadigd is', vertelt een geschrokken inwoonster die met haar dochter over straat loopt.'Het went ook. We dachten eigenlijk direct 'weer een aardbeving', dus dan doen we een rondje rond het huis. Ik heb nog een raam dat nooit gemaakt is, maar dat is niet extra uitgescheurd. De kleine kan er dus gerust onder blijven spelen.'Ook in Schildwolde was de beving goed te voelen. 'Ik voelde een korte, heftige klap', vertelt mevrouw Woltjer. 'Het was net of er een trein aan kwam denderen op volle snelheid en ergens tegenaan botste. En daarna was het meteen weer afgelopen. Het heeft in totaal maar vijf seconden geduurd, toch heeft het een hevige impact. Het is een rare gewaarwording, je schrikt enorm. Het overvalt je.'