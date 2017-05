VV 't Zandt boekt zege in laatste duel ooit

Na 85 minuten blaast scheidsrechter Jochem Kamphuis voor het laatst. De laatste wedstrijd zit erop voor VV 't Zandt. Met een klinkende 2-0 overwinning op De Fivel 2 nemen de spelers afscheid van het publiek.

Anekdotes

Het loopt rond een uur of één al lekker vol op het sportpark. Oude bekende schudden elkaar de hand en delen anekdotes uit het verleden. Na 85 jaar houdt de club op te bestaan. Dat wordt gevierd met een lach en een traan. Een spandoek met de tekst 'Met een lach en een traan , we zullen jullie missen gaan.' geeft de gevoelens weer van heel veel inwoners van het kleine dorp.



Koning voetbal

De plaatselijke muziekvereniging Oranje bestaat nog wel. Ze hebben 21 leden. Het laatste nummer voordat de wedstrijd begint is 'Koning Voetbal'. Toepasselijker kan het niet. De spelers komen onder geknal van siervuurwerk het veld op.



Over en uit

De 1-0 valt vlak voor rust. In de tweede helft wordt ook net voordat het eindsignaal klinkt gescoord. Het besef dat het over en uit is, is er dan bij heel veel spelers. Men zoekt troost bij elkaar, maar er vloeien geen tranen. Ze worden rondgereden door het dorp in de laadbak van een zandwagen. 'Campione, campione' wordt er gezongen. Maar kampioenschappen werden in een ver verleden gevierd. Alles mag op een dag als vandaag.

