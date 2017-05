Mollema: 'Ik denk dat Dumoulin de Giro gaat winnen'

Voor Bauke Mollema is Tom Dumoulin de topfavoriet om zondag de Ronde van Italië te winnen. 'Tom zal denk ik de Giro wel gaan winnen en dat vind ik ook wel verdiend', zei de Groninger zaterdag.

'Hij heeft drie weken lang een heel hoog niveau laten zien en als hij zichzelf kan belonen met de eindoverwinning in de Giro, is dat geweldig.' Mollema beëindigde de laatste bergrit als negende in de groep met Dumoulin, op vijftien seconden van ritwinnaar Thibaut Pinot.Dumoulin bedankte zijn landgenoot na afloop voor de hulp in de achtervolging. 'Nou, voor 99,9 procent heeft hij het zelf gedaan, die Tom met zijn team,' zei de renner van Trek-Segafredo. 'Of ik er een aandeel in heb door in de finale ook mijn werk te doen, dat weet ik niet.'Mollema zei dat hij het zwaar had op de voorlaatste klim. 'Daar moest je niet gelost worden, want dan was het nog een heel eind naar de finish. Ik was blij dat ik terug kon komen. Op de laatste klim kwam ik er doorheen. Ik hoef in elk geval niet meer bang te zijn dat Bob Jungels en Adam Yates me nog zullen bedreigen in het klassement.'Persoonlijk was Mollema niet tevreden over de Giro. 'Ik heb niet het gevoel gehad dat ik mijn topvorm heb gehaald. Mijn bloedwaarden zijn de afgelopen weken veel lager dan anders. Misschien dat het daar ook mee te maken heeft. Volgende week nog een keer bloed laten prikken en naar de resultaten kijken.''De laatste dagen kwam ik er een klein beetje door. Een slechte dag gehad op Oropa waar ik eigenlijk een minuut teveel verlies. Achteraf is dat jammer geweest, maar dat is wielrennen. Als klassementsrenner moet je gewoon en topvorm en geen slechte dagen hebben. Dat heb ik allebei niet gehad.'