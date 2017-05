WVV wint 27e editie SES-voetbaltoernooi

Voetbalvereniging WVV 1896 uit Winschoten heeft zaterdag in Delfzijl de 27e editie van het SES-toernooi gewonnen. In de finale waren de Winschoters met 1-0 te sterk voor Zeerobben.

Hiermee nam WVV de titel over van Zeerobben dat vorig jaar de winnaar was. Het beslissende doelpunt werd gescoord door Marcel Smit uit een strafschop. De derde plaats was voor vv NEC Delfzijl. Zondag is er een groot jeugdtoernooi waaraan 48 teams deelnemen.