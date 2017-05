Atleet Kupers geplaatst voor WK in Londen

Thijmen Kupers uit Groningen heeft zaterdag tijdens wedstrijden in het Belgsiche Oordegem op de 800 meter voldaan aan de limiet voor de wereldkampioenschappen atletiek van begin augustus in Londen.

De Groninger liep een succesvolle race in Oost-Vlaanderen en werd derde in zijn serie met een tijd van 1.45,58. De limiet stond op 1.45,90. De WK-atletiek worden van 4 tot en met 13 augustus 2017 afgewerkt in het Olympisch stadion van Londen.